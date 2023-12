Wolfsburg BNH; equipe vem conquistando títulos em Cachoeiro

Wolfsburg BNH (BNH de cima) vem conquistando títulos e se destacando nos campeonatos em Cachoeiro de Itapemirim, a equipe fundada em 2019, tinha o intuito apenas de ser “um time de bairro”, porém, o time vem se destacando bastante no cenário municipal.

Os jogadores e a comissão técnica viram um grande potencial na equipe, com jogadores de alto nível técnico, assim, a equipe mudou sua mentalidade “colocamos em nossa cabeça que poderíamos ser destaque em tudo que disputarmos, ser um espelho dentro da nossa cidade. O nosso sonho, desde o começo foi levar o nome do bairro ao topo, e só teria como fazer isso jogando contra os melhores time da cidade, assim fizemos, até o presente momento”, finalizou Lucas, goleiro da equipe.

Taça Nosso Esporte 2023

O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Cachoeiro, juntamente com o secretário Ramon Silveira. O torneio reuniu 15 equipes para representar seus bairros.

A equipe do Wolfsburg mostrou muito entrosamento neste campeonato, entenderam o jogo dos adversários, suportaram a pressão e foram cirúrgicos nas definições de jogadas, aliás, esse foi um grande ponto, para resultar na conquista da Taça Nosso Esporte. “Tivemos jogos emocionantes na Taça Nosso Esporte de Cachoeiro, mas em todos conseguimos sair com a vitória”, finalizou Lucas.

Lucas Alves, goleiro do Wolfsburg, foi eleito o melhor goleiro da Taça Nosso Esporte, já o artilheiro da competição foi Gilmar Esteves (também do Wolfsburg), com 6 gols na competição.

Resultados:

Gironda 1 x 5 Wolfsburg

Zumbi 2 x 3 Wolfsburg

Vila Rica 1 x 7 Wolfsburg (quartas de final)

Córrego dos Monos 2 x 4 Wolfsburg (semifinal)

BNH de Baixo 2 x 4 Wolfsburg (final)

Copa das Favelas Zumbi

“Foi um campeonato com muitas equipe, 25 no total, sendo assim, muitos jogos. Foi um pouco cansativo, mas desde o início colocamos na cabeça, que chegaríamos até a final, foram muitos jogos até a vaga para a grande final”, frisou Lucas.

Jogos na Copa das Favelas:

Wolfsburg BNH 4 x 3 Boleiros FC

Wolfsburg BNH 5 x 2 Meninos de Ouro

Wolfsburg BNH 3 x 2 Internacional do zumbi

Wolfsburg BNH 10 x 5 Fluminense do BP

Wolfsburg BNH 9 x 6 SA Sports (quartas de finais)

Wolfsburg BNH 3 x 1 Boleiros FC (semifinal)

A final da Copa das Favelas foi entre Wolfsburg BNH e Napoli FC, a equipe do BNH se sagrou o grande campeão da competição, ganhando o Napoli por 3 a 1.

“A final foi um jogo que para nós, poderia facilmente ser o melhor jogo da equipe no ano, pois tivemos que suportar muita pressão da equipe adversária, o Napoli FC, mas mesmo assim, conseguimos colocar a bola no chão e fazer nosso jogo, assim concretizando a vitória da equipe”, finalizou Lucas.

Elenco

Lucas Alves (Lucão)

Caio Lucas Batista (Caim)

Kaique Batista

Daniel Dias

Gilmar Esteves (Bolt)

Cristian Lucas Pires

Renan Gonçalves (Dé)

Leonan Azevedo (Nam)

Pablo Maria da Silva

Cleiton Alves dos Santos

Rudson Costa Zarnadi

Brendon Oliveira (Brendim)

Comissão técnica: Deivid Quintino (técnico)

Auxiliar: Dinho Santos e Valdemar Batista

A equipe do BNH está realizando uma vakinha, aberta no Instagram, para conseguir arrecadar fundos para comprar equipamentos esportivos, quem puder ajudar a equipe, é só entrar em contato pelo Instagram: @tropadolobo5

Foto: Divulgação