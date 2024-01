2ª rodada do Capixabão: Rio Branco recebe Real Noroeste em casa

Nesta quinta feira (25), a partir das 19h45, o Rio Branco entra em campo, contra a equipe do Real Noroeste, o jogo será no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

Após perder para o Nova Venécia por 1 a 0, na primeira rodada do Campeonato Capixaba, a equipe de Venda Nova vai buscar sua primeira vitória, desta vez, em casa e com apoio de sua torcida.

Real Noroeste, adversário do Rio Branco FC, fez sua estreia no Capixabão dentro de casa, no Estádio José Olímpio da Rocha, onde perdeu para o Jaguaré por 2 a 1.

Ingressos

Em seu Instagram oficial, Rio Branco anunciou que “Ingressos a preços promocionais já estão sendo vendido na administração do clube”.

