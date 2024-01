2ª semana do Festival Delírio Tropical com “esquenta” de Carnaval

Após o sucesso da semana de estreia, o Festival Delírio Tropical promete seguir encantando o público da Grande Vitória com mais cinco dias de programação cultural gratuita nas areias da Praia de Itapuã, em Vila Velha. O evento, que retorna nesta quarta (24) segue até o domingo com um repertório de atrações imperdíveis, promovendo um verdadeiro esquenta de Carnaval para toda a família.

Já na quarta-feira, a programação traz dois nomes queridos do público infantil: Grupo Campanelli e Mundo Bita. Entre a quinta e o domingo, nomes como André Prando, Macucos, Saulo Simonassi, Faraó Funk Retrô, Flavinha Mendonça, Samba Ju, Som de Fogueira, Dudu MC e Morenna estão confirmados. Além deles, Haeckel Ferreira e Klebson Carrera irão levar bom humor para a arena com shows de Stand Up Comedy.

Além da programação, o evento traz nomes queridos da gastronomia canela verde em uma vila gastronômica, como o restaurante Regina Maris, a pastelaria Casal Raiz, a Cabana do Açaí e a hamburgueria Cavendish Burger. A Cervejaria Bigstep também marca presença no evento.

Confira a agenda completa da segunda semana:

24/1 (Quarta-feira) – Kids

17h – Grupo Campanelli;

18h30 – Mundo Bita;

25/1 (Quinta-feira) – Cultura Capixaba

16h – Haeckel Ferreira – STAND UP COMEDY;

17h30 – Klebson Carrera – STAND UP COMEDY;

19h – Aurora Gordon;

21h – Saulo Simonassi;

Intervalos – DJ Renato Vervloet.

26/1 (Sexta-feira) – Urbano

11h – Diego Lyra convida Orquestra Ammor;

13h – Leley

14h30 – Akila convida Thais do Gueto;

16h – Herança Negra convida Vegano MC;

17h30 – Dudu MC convida Noventa;

19h – Morenna;

21h – Faraó Funk Retrô;

Intervalos – DJ Negana.

27/1 (Sábado) – Axé e Samba

10h – Samba Crioulo convida Leozinho;

12h – Bloco Balança Penha;

13h30 – Som de Fogueira convida Bela Mattar;

15h – Flavinha Mendonça convida Alan Venturin;

17h – Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer;

19h – Já Gamei convida Mania de Samba;

21h – Samba Ju;

Intervalos – DJ Karolla.

28/1 (Domingo) – Pré-Carnaval

11h – Bateria da MUG;

12h30 – Cidade do Reggae;

14h30 Pura Vida convida Rosa Chá;

16h – Macucos convida Jota 3;

17h30 – André Prando convida Chico Chico;

Intervalos – DJ Larissa TanTan.

Acessibilidade é um diferencial

O Festival Delírio Tropical acredita que todos devem ter acesso à cultura. Nesse sentido, a arena montada na Praia de Itapuã conta com uma área coberta de mais de 1000m2, e também foi pensada para receber pessoas com mobilidade reduzida.

O Festival Delírio Tropical tem patrocínio master da Garoto, patrocínio do Banestes, apoio do Grupo Opportunity por meio do Residencial Costa Nova, Shopping Vila Velha e apoio institucional da Prefeitura de Vila Velha. A produção é da A Selva, e a realização da Puri Produções.

FESTIVAL DELÍRIO TROPICAL. Entrada Gratuita. Dias 24, 25, 26, 27 e 28 de janeiro, na Praia de Itapoã, em Vila Velha. Classificação livre.