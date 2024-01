AEE! Professores estaduais podem solicitar localização provisória

Os professores efetivos da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo podem solicitar localização provisória para atuarem no Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas Salas de Recursos, bem como professores e pedagogos efetivos para atuação nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs) no ano letivo de 2024.

Os professores da Rede Estadual devem entrar em contato com o setor de Recursos Humanos (RH) da Superintendência Regional de Educação (SRE) a qual estão vinculados. Confira os contatos das SREs, AQUI.

As normas para essa localização provisória foram publicadas na Portaria nº 240-R. Confira, clicando AQUI.

Atendimento Educacional Especializado

Aliás, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) é a provisão de recursos, serviços e profissionais que possibilitem os processos de escolarização dos alunos com deficiência, TEA e altas habilidades/superdotação. O objetivo é identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade com vistas à autonomia e independência desses estudantes na escola e fora dela, por meio de programas de enriquecimento curricular, do ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, de ajudas técnicas e tecnologia assistiva, diferenciando-se das atividades de sala de aula comum, com continuidade de estudos nos demais níveis de ensino e não substituindo a escolarização.

Núcleo Estadual de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar

Contudo, os Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIE) são estruturas de apoio à implementação de políticas de educação inclusiva, que atuam como parceiros no trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas estaduais, por meio da oferta de assessoramento, monitoramento, capacitação aos profissionais da educação e produção de materiais pedagógicos acessíveis, visando garantir um trabalho inclusivo de qualidade aos estudantes público-alvo da Educação Especial.