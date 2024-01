A casa caiu em Mimoso! Polícia apreende grande quantidade de drogas

Um trabalho da Polícia Militar resultou na apreensão de grande quantidade de cocaína e crack, que estavam escondidas próximas a um padrão de energia de uma residência no bairro Café Moca, em Mimoso do Sul. A apreensão aconteceu na noite do último domingo (14).

De acordo com a PM, os militares receberam denúncia de um morador, dizendo que um homem estaria vendendo drogas e que teria colocado próximo ao padrão de energia de sua casa. Disse ainda que o suspeito costuma ser agressivo com os moradores.

No local, os policiais fizeram buscas e encontraram 48 pedras pequenas e uma pedra grande de crack, além de um papelote e uma pedra grande de cocaína.

A PM informou que buscas foram feitas, mas o suspeito não foi localizado. Todos os materiais apreendidos foram entregues na delegacia de Mimoso do Sul.