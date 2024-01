Acadêmicos de medicina participam de capacitação promovida pelo Hifa

Acadêmicos de medicina passaram por um sábado de muito conhecimento no último dia 13, no auditório da Santa Casa. Isso porque aconteceu o curso para atendimento das principais patologias do perfil epidemiológico do HIFA, especialmente da sala vermelha (destinada a atendimento emergencial a pacientes mais graves).

O treinamento foi idealizado pela direção técnica e coordenação da sala vermelha do HIFA Aquidaban com incentivo e apoio da superintendência da instituição.

O curso contou com a participação do urologista Dr. Gustavo Bravim com o tema “Urgências urológicas”, do infectologista Dr. Daniel Junger abordando “Infecções pulmonares”, além do médico cirurgião Dr. Ricardo Dardengo ministrando sobre “Hemorragias digestivas e corpo estranho”.

A oportunidade foi uma preparação para que os acadêmicos passem por uma prova (com concorrência de sete por vaga) para serem acadêmicos bolsistas do HIFA. O HIFA Aquidaban disponibilizou sete bolsas no valor de R$ 500,00 reais para sete acadêmicos de medicina que estejam entre o 7º e 11° período.

“Eles ficarão lotados na sala vermelha e receberão treinamento especializado pelo corpo de cirurgiões emergencistas que compõem o time HIFA desta sala. Uma grande oportunidade aos futuros médicos para vivência de momentos e experiências incríveis”, destacou o Diretor Técnico do HIFA Aquidaban, Dr. Rogério Dardengo.

Ao todo serão seis meses de aprendizado, que vão contribuir para a formação desses médicos em desenvolvimento.