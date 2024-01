HIFA premia vencedores do desafio Programa Qualidade de Vida

Buscando estimular a prática de bons hábitos, como o equilíbrio alimentar, atividade física e saúde emocional para que colaboradores adotem pequenas atitudes que resultam em grandes mudanças, o HIFA lançou, em 2023, o Programa Qualidade de Vida.

Entre as ações, o desafio do Programa Qualidade de Vida do Colaborador HIFA, premiou na manhã da última terça-feira (16) duas colaboradoras que foram destaque.

Em primeiro lugar, a técnica de enfermagem Nayara Meireles que emagreceu 10 kg durante o desafio. Como premiação ela ganhou um mês de academia ATLETAS. Além disso, recebeu um boné, uma coqueteleira, atendimento nutricional por um período de três meses com a nutricionista Raiana Prúcoli Flasoni e uma cesta recheada com produtos diversos.

O segundo lugar ficou para a técnica de enfermagem Mariely Oliveira, que eliminou 6kg. Ela também recebeu um mês de academia ATLETAS, um boné, uma coqueteleira um atendimento nutricional por um período de três meses com a nutricionista Raiana Prúcoli Flasoni e uma cesta com produtos naturais.

A entrega dos vouchers e cestas foi realizada pelo superintendente do HIFA, Jailton Pedroso, a Gerente Geral de Estratégia e Desenvolvimento Corporativo, Verônica Moten, a supervisora de ensino do HIFA Ned, Raiana Prúcoli Flasoni e a Coordenação de RH, Hanani Abreu.

Segundo a supervisora de ensino do HIFA Ned, Raiana, outras ações acontecerão ao longo do ano. “Continuaremos caminhando juntos para apoiá-los e incentivar que tenham mais qualidade de vida. Então aproveitem os desafios, as ações e palestras. Tudo isso poderá contribuir para o processo de mudanças”, afirmou.

O superintendente Jailton Pedroso ressaltou a importância dessas iniciativas. “Depois de investir em felicidade e transformar o HIFA um hospital mais feliz, viemos com ações e programas complementares que estimulem que os colaboradores tenham uma vida mais saudável.

E ficamos muito felizes em entregar essas premiações, elas estão de parabéns. Que elas sejam incentivo para mais mudanças”, finalizou.