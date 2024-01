Ação da PM resulta na apreensão de drogas e dinheiro em Mimoso do Sul

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e uma quantidade de dinheiro que estava dentro de um carro na última quinta-feira (18), em Mimoso do Sul.

A PM informou que policiais militares receberam informações que um carro Chevrolet Classic, de cor cinza, estaria com quatro suspeitos que foram até o município de Itapemirim buscar drogas para o tráfico em Mimoso do Sul.

No entanto, os policiais ralizaram o patrulhamento e abordaram o veículo. Nas buscas no interior do carro, foram localizados 22 buchas de maconha, 52 papelotes de cocaína, quatro aparelhos celulares, uma pochete, duas tesouras e R$ 2.210,00 em espécie.

Diante disso, os suspeitos, juntamente com os materiais apreendidos foram encaminhados a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para providências cabiveis.