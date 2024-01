Pedido de informação termina em assalto em Mimoso do Sul

Um motociclista teve sua moto e o celular levado após ser assaltado por dois homens armados que estavam em uma motocicleta na noite da última quarta-feira (17), na localidade de Capim, em Mimoso do Sul.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima relatou que estava trafegando com uma amiga na garupa da moto Honda CG 150 Titan, de cor vermelha, quando foram abordados por dois homens que estavam em uma outra moto.

“Os assaltantes pediram informações e logo mais a frente do local anunciaram o assalto. Eles desceram da moto empunhando uma arma de pequeno porte, parecendo um revólver”, relatou a vítima.

No entanto, a vítima disse que não reagiu e entregou a moto Honda CG 150 Titan e um aparelho celular. Além disso, ela contou que após o assalto, os assaltantes fugiram em direção a Bom Jesus do Itabapoana.

Diante disso, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul para que sejam tomadas as providências cabíveis.

