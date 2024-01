Acesso ao Parque Nacional do Caparaó em Dores do Rio Preto é reaberto

Após quatro dias interrompido, o acesso de veículos ao Parque Nacional do Caparaó por Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, foi liberado nesta sexta-feira (12).

O acesso pela portaria de Pedra Menina foi interrompido para a passagem de veículos na última segunda-feira (8), por conta das fortes chuvas intensas que atingiram a região na última semana.

O trecho da estrada próximo ao acampamento da Macieira ficou totalmente sem condições de trafegar.

A equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) atuou durante toda a semana, para garantir a liberação do acesso.

