Eleardo Brasil toma posse como novo presidente do Consórcio do Caparaó

Na última semana, o prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Brasil tomou posse como novo presidente do Consórcio do Caparaó-ES. Ele assume o lugar do prefeito de Dores do Rio Preto, Claudemir José de Carvalho, o Ninho, que esteve à frente da autarquia em 2023.

A solenidade ade posse ocorreu na sede da instituição, no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, e também marcou a reinauguração do Polo.

O Consórcio do Caparaó-ES conta com a participação dos municípios de: Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, São José do Calçado, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e Muqui.

Com a finalidade de implementação de políticas públicas comprometidas com o processo de desenvolvimento socioeconômico, turístico e ambiental do Caparaó, o Consórcio reafirma o compromisso a região. “Junto com nossos amigos prefeitos dos municípios consorciados, vamos buscar sempre o melhor para a nossa região”, disse Eleardo Brasil.

“Vamos buscar, junto ao Governo Federal e o Governo Estadual, as melhorias nas estradas no entorno no Parque Nacional do Caparaó, nosso principal atrativo turístico. O governador Casagrande se comprometeu em cuidar dessa estrada e está caminhando ao nosso lado na busca pelo desenvolvimento de nossa região”, continua o prefeito.

Busca por melhorias da região do Caparaó

Região de grande importância turística e ambiental do Espírito Santo, o Caparaó atrai anualmente milhares de turistas, e a missão do Consórcio é garantir que os municípios consorciados estejam preparados.

“Queremos garantir que nossas estradas estejam em boas condições para receber os turistas. Além disso, também temos como meta a busca por um terreno mais centralizado na região para receber o transbordo dos resíduos sólidos. Vamos trabalhar também com a adesão das atas, como ações que evitam licitar equipamentos, garantindo mais rapidez e transparência ao trabalho de qualidade”, pontua Eleardo.

Segundo o prefeito, os animais nas ruas dos municípios do Caparaó também terão atenção do Consórcio. “Ainda não podemos anunciar, mas já temos um projeto para um gargalo grande, que são os animais de rua. Estamos buscando junto à deputados, via Governo Federal, a compra de um castramóvel. Esse é um compromisso que vamos assumir”, explica.

Consórcio pretende impulsionar o Caparaó

Eleardo afirmou ainda que pretende dialogar com os municípios consorciados e com as Câmaras Municipais, para que o Consórcio impulsione ainda mais a região do Caparaó.

“Temos muitos novos empreendimentos na região e precisamos melhorar a vida de quem já está empreendendo no Caparaó. Por isso, as obras nas estradas são tão importantes. Já temos o projeto de asfaltamento na estrada que liga Divino de São Lourenço a Patrimônio da Penha, e também na BR-262 a localidade de Pedra Roxa, em Iúna, o que vai melhorar ainda mais o acesso dos turistas. E vamos buscar sinalização para essas estradas”, garante.

Além disso, o prefeito frisa ainda a importância dos eventos para o turismo da região. “O Consórcio vai apoiar todos os eventos dos municípios consorciados. Teremos em abril, o Penha Roots, em Patrimônio da Penha, e estaremos apoiando e divulgando. Assim como vamos fazer as festas tradicionais em Ibatiba, Dores do Rio Preto, São José do Calçado, enfim, de todos os municípios”.

Para completa, Eleardo reafirmou seu carinho e amor pelo Caparaó e se comprometeu em andar pelos municípios consorciados e dialogar em busca de solução para os problemas apresentados. “O governador está conosco e vamos juntos buscar soluções. Estou com muita vontade e tenho um amor muito grande pela região e isso vai nos impulsionar para buscarmos o melhor para o Caparaó”, completa.