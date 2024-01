Acusado de homicídio e tentativa de estupro é preso em Domingos Martins

Nesta quinta-feira (11), foi realizada uma operação envolvendo a participação de policiais militares do 4º Batalhão e da 6ª Cia Ind, que resultou na prisão de um homem acusado de homicídio e tentativa de estupro. A ação aconteceu na região de Santa Isabel, em Domingos Martins.

A Polícia Militar informou que a denúncia recebida pelos militares dava conta que o suspeito J.T.S., acusado de participação em homicídio por motivo fútil e mediante emboscada, além de ocultação de cadáver, estaria escondido em um sítio da localidade. Além disso, informações davam conta de que o suspeito teria tentado um estupro contra um menor de idade em um terreno próximo.

Ele foi localizado pelas equipes roçando um terreno, tendo em um primeiro momento resistido, somente cedido às ordens policiais após perceber que estava cercado. Assim, ele foi algemado e conduzido ao departamento policial.

