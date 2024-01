Mimoso do Sul: acidente grave mata agente de segurança na BR-101

Um agente de segurança, identificado como Alan Paulo da Silva, morreu após o carro em que ele estava ser atingido na lateral por uma carreta no km 457, da BR-101, em Mimoso do Sul. O acidente aconteceu na tarde da última quarta-feira (10).

Leia também: Uma pessoa morre e duas ficam feridas após confusão em Itapemirim

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro Volkswagen Gol, que pertencia a empresa Ekifort Segurança Patrimonial, seguia na rodovia com Alan Paulo e um outro ocupante, quando um caminhão bateu na lateral do veículo.

Duas vítimas foram socorridas em estado grave, porém, Alan Paulo não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância. O estado de saúde da outra vítima não foi informada.

Nas redes sociais, a empresa Ekifort Segurança Patrimonial lamentou a morte de Alan Paulo.

“É com profundo pesar que lamentamos a perda de Alan Paulo da Silva, que partiu deixando um vazio em nossos corações. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que deixou como legado”, diz a nota.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.