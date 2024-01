Alegre: adolescente é apreendida com drogas e anotações do tráfico

Uma adolescente de 15 anos foi apreendida com pedras de crack e anotações do tráfico durante uma abordagem no bairro Campo de Aviação, em Alegre. De acordo com a Polícia Militar, as apreensões aconteceram por volta de 15h do último domingo (28).

A PM informou que um policial militar de folga avistou a menor vendendo as drogas para um usuário, sendo de imediato apreendida. Com ela, os policiais localizaram um caderno com anotações do tráfico e seis pedras de Crack.

No entanto, já na delegacia, após revista por uma policial feminina, localizaram outras 22 pedras de Crack, todas embaladas e prontas para venda. Além disso, a menor relatou que vendia cada unidade a R$10,00.

Diante do flagrante de ato infracional análogo ao tráfico, a menor recebeu voz de apreensão e foi conduzida até a 6ª Delegacia Regional de Alegre para as demais providencias.