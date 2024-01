Discussão por causa de trabalho quase termina em tragédia em Alegre

Um homem, de 74 anos, foi detido por policiais militares com uma arma de fogo e por suspeita de tentativa de homicídio contra um outro homem de 37 anos, na noite do último sábado (27), no bairro Clério Moulin, em Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, os militares realizaram um cerco na região, pois um homem teria efetuado dois disparos em direção a outro homem, porém sem acerta-lo.

No entanto, a vítima, de 37 anos, informou aos policiais que há dois anos trabalhou de servente de pedreiro para o suspeito. No sábado a noite, o suspeito e a vítima tiveram uma discussão em relação ao trabalho, inclusive entrando em luta corporal. O suspeito atirou contra a vítima, fugindo em seguida em um veículo Fiat Uno vermelho.

Entretanto, após buscas pelos bairros do município, o veículo foi localizado estacionado em frente ao hospital municipal e o suspeito localizado no local. No momento da abordagem, o suspeito confessou o crime e disse que foi ao hospital para buscar atendimento. Também informou onde estaria a arma de fogo utilizada no crime bem como o local de armazenamento.

Após o flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.