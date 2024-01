Anchieta: disponível nova dose da vacina bivalente contra Covid

Estão disponíveis nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Anchieta as doses para aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. O público-alvo são pessoas maiores de 60 anos e imunocomprometidos acima de 12 anos, que tenham recebido a última dose há mais de seis meses.

As ESFs da Sede de Anchieta seguem um esquema de vacinação em dias específicos. Já nas demais unidades, as vacinas são aplicadas de acordo com o fluxo de demanda, por isso é necessário se informar sobre o dia da aplicação.

E quem ainda não completou a imunização contra a Covida-19 deve procurar a ESF do bairro para iniciar o esquema.

A Secretaria de Saúde lembra que é necessário apresentar documento e cartão de vacina (se houver) no ato da aplicação do imunizante.

Esquema das ESF’s da Sede de Anchieta:

ESF 1: segunda, quarta e quinta

ESF 2: segunda e terça

ESF 3: segunda e quinta