A sua pele precisa de cuidados essenciais no verão; aprenda quais

Com a chegada do verão, férias e altas temperaturas, a Unimed Sul Capixaba alerta para a importância dos cuidados preventivos para manter a saúde da pele durante a estação.

Alimentos leves e ricos em betacarotenos, como cenoura, abóbora, acerola e laranja, são recomendados para uma alimentação equilibrada. Esse hábito contribui não apenas para a saúde geral, mas também para um bronzeado mais bonito.

A dermatologista da cooperativa Fernanda Zottele Loss Diniz, entretanto, enfatiza a necessidade de evitar exposições prolongadas ao sol. Isso pode diminuir a imunidade, favorecendo infecções, como a herpes, e predispondo ao câncer de pele.

“O uso de protetor solar é indispensável não apenas em dias de praia ou piscina, mas em qualquer momento de exposição ao sol. Hidratantes corporais leves também são ideais para o verão, proporcionando absorção rápida”, enfatiza.

Roupas com proteção UV, bonés e chapéus são sugeridos para uma camada adicional de proteção contra os raios solares. Com a temporada de forte exposição ao sol, a Unimed Sul Capixaba reforça alertas sobre a prevenção do câncer de pele.

Aliás, a médica Fernanda destaca sinais que demandam atenção especial, em um roteiro de cuidados, como lesões elevadas, pintas com bordas irregulares e manchas ou feridas que não cicatrizam.

Contudo, a especialista orienta a população a observar a própria pele e procurar cuidados especializados diante de qualquer sinal preocupante.

Medidas preventivas incluem evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h, utilizar proteção como bonés, chapéus e roupas adequadas, além do uso de filtro solar com fator mínimo 30, reaplicado a cada duas horas.

Reforçando o compromisso em orientar a comunidade sobre práticas saudáveis, a Unimed Sul Capixaba destaca a importância de procurar ajuda profissional diante de qualquer sinal de alerta.