Anchieta: suspeitos são detidos após tentarem sequestrar criança

Um homem de 29 anos e uma mulher de 55 anos, foram detidos por suspeita de tentarem sequestrar uma criança de 2 anos na noite da última terça-feira (23), em um parquinho localizado no centro de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, uma jovem de 22 anos relatou aos militares que estava com sua sobrinha de 2 anos em um parquinho, quando ouviu uma senhora chamar a criança dizendo “vem com a vovó”. Neste momento, a jovem disse que entrou em desespero e afastou a menina por medo de sequestro.

Além disso, testemunhas contaram que a mulher já tinha tentado oferecer balas para outra criança no parquinho. A jovem disse que percebeu que a suspeita estava acompanhada por um homem dentro de uma van estacionada próximo ao parque.

Buscas foram realizadas em áreas próximas e os policiais localizaram o veículo. Nele estavam um homem de 29 anos e uma mulher de 55, sendo mãe e filho. Aliás, as partes envolvidas foram encaminhadas à Delegacia Regional de Guarapari.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 29 e 55 anos, levados à Delegacia Regional de Guarapari, foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Anchieta.