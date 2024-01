Cão policial encontra drogas enterradas na areia de Marataízes

A Guarda Civil Municipal, com apoio do cão Baruck apreenderam na última terça-feira (23), buchas de maconha que estavam escondidas dentro de uma sacola enterrada na areia da Praia Central, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

Leia também: Suspeitos de tráfico de drogas são presos pela polícia no Caparaó

De acordo com a GCM, os guardas fizeram buscas com o cão Baruck em torno da arquibancada na Praia Central e localizaram uma sacola preta enterrada na areia. Dentro da sacola tinham oito buchas de maconha.

Portanto, os materiais apreendidos foram entregues ao Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Itapemirim para as medidas cabíveis.

Mais drogas apreendidas no litoral Sul

Já na última segunda-feira (22), a Guarda Civil Municipal apreendeu grande quantidade de pedras de crack e pinos de cocaína que estavam com um suspeito na Barra, em Marataízes.

A GCM informou que os guardas foram informados pelo sistema de videomonitoramento que havia um suspeito realizando a venda de drogas na Rua Pedro Marvila. No local, os guardas avistaram o suspeito com a mesma característica e fizeram a abordagem. Com ele foi encontrado 131 pedras de crack e 13 pinos de cocaína.

Portanto, o suspeito e os materiais apreendidos foram entregues no Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) de Itapemirim para que seja tomadas as medidas cabíveis.