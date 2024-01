“Ano Novo, vida nova”! Dicas para começar o ano sendo mais saudável

Com a chegada do ano novo, muitas pessoas se inspiram a realizar promessas que vão além das tradicionais resoluções de virada de ano.

A busca por uma vida mais saudável e equilibrada se torna uma prioridade, levando indivíduos a adotarem novos hábitos, incluindo a prática regular de exercícios físicos, alimentação balanceada e o cuidado com o coração.

O médico cardiologista da Unimed Sul Capixaba, Wilson Gonçalves Junior, destaca a importância dessas mudanças no estilo de vida. Segundo ele, os hábitos saudáveis são cruciais para o cuidado cardiovascular e vão além do simples uso de medicamentos.

A prática de exercícios físicos, orientada pelo médico, associada a uma alimentação saudável, rica em nutrientes e fibras, desempenha um papel vital na proteção cardiovascular.

Dentre as diversas abordagens alimentares, o médico destaca a dieta do mediterrâneo, que possui numerosos estudos relacionados ao seu impacto positivo na saúde cardiovascular, além da dieta DASH, específica para pacientes hipertensos.

A recomendação geral inclui o consumo abundante de vegetais, frutas, legumes, peixes oleaginosos e a preferência por óleos vegetais em detrimento dos animais.

Segundo o cardiologista, a redução do consumo de alimentos processados, que têm alto conteúdo de gordura, principalmente de gorduras ruins, além de sal, conservantes e produtos químicos que não são saudáveis, reduz consideravelmente a obesidade, o aparecimento de hipertensão, colesterol alterado, de maneira que também reduz a doença cardiovascular.

O cooperado da Unimed Sul Capixaba explica que o açúcar está diretamente relacionado à obesidade e com aparecimento de diabetes por piora do metabolismo e do aumento da glicose.

“Reduzir o consumo de alimentos ricos em açúcar, previne doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, ocorrendo assim a melhora da saúde geral e prevenção cardiovascular”, ressalta o médico.

Diante desse cenário, a virada de ano não é apenas uma oportunidade para celebrar, mas também para reavaliar e adotar escolhas que promovam uma vida saudável e equilibrada em todos os aspectos.

A jornada de bem-estar integral se inicia com pequenas mudanças que, ao longo do tempo, se traduzem em benefícios duradouros para a saúde cardiovascular e o bem-estar geral.