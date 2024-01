APAE de Cachoeiro entrega 17 certificados por conclusão de curso

A sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cachoeiro de Itapemirim, localizada no bairro São Geraldo, foi espaço de um momento marcante. Na última terça-feira (23), foi celebrada a entrega dos certificados para as 17 pessoas atendidas pela instituição, que concluíram o curso de Sanduíches Práticos realizado pelo Senac Espírito Santo.

Os certificados têm sua origem na parceria entre o Senac-ES e a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES). Aliás, as vagas disponibilizadas na formação reforçam o compromisso do Senac-ES com a temática da inclusão para pessoas com necessidades especiais assistidas ou registradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Para a Gerente Interina de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro de Itapemirim, Fabiula Uggeri, a experiência dos alunos vai além da formação. “Essa parceria proporcionou não apenas uma educação profissional, mas também a oportunidade de desenvolver habilidades e promover a inclusão dos participantes que enfrentam diversos obstáculos no mercado de trabalho”, afirmou.

Sobretudo, a solenidade contou com a presença do Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho; da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Roselane de Araujo; além de representantes das secretarias de educação, da APAE, vereadores e pais e familiares dos formandos.

Sobre a turma

Sob a tutoria da Instrutora Luciana Bremenkamp Secato, os alunos participaram da formação gratuita realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2023, na sede da APAE em Cachoeiro de Itapemirim. Aliás, a qualificação faz parte do ciclo de oficinas ofertadas pela parceria entre Senac e SEMDES, por meio do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho).

APAE

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cachoeiro de Itapemirim é de 1969, sendo uma referência no atendimento a pessoas com deficiência. Atuando nas áreas de saúde, assistência social e educação, a instituição, sem fins lucrativos, conta com uma equipe de profissionais qualificados, oferecendo serviços gratuitos e promovendo a inclusão e garantia dos direitos dos assistidos.