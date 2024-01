Apiacá: moradores assustados com carro misterioso acionam a polícia

A Polícia Militar (PM) foi acionada na última quarta-feira (10), após receberem denúncias de populares de que um veículo com cinco ocupantes estava rodando em atitude suspeita os comércios do município de Apiacá.

De acordo com a PM, os moradores relataram que suspeitos estavam dentro veículo Fiat Pálio, de cor prata, encapuzados. Após as informações, os policiais realizaram um patrulhamento pela região e encontraram o carro estacionado em uma rua. Dentro do veículo haviam quatro ocupantes.

Entretanto, ao notarem a presença dos policiais, os suspeitos se assustaram e disse que o condutor estava em um comércio. Quando a viatura fazia manobra, os suspeitos aproveitaram e fugiram. Além disso, os populares informaram aos militares que na fuga o carro ficou agarrado no barro em uma estrada rural.

Chegando no local, dois ocupantes avistaram os policiais e pularam uma cerca de arame. Os militares efetuaram disparos no intuito de abordá-los, porém, sem sucesso. O veículo abandonado estava trancado e batia com todas informações passadas.

Após mais de 1 hora no local, ja sem iluminação, dois dos ocupantes do veículo apareceram e se identificaram, foram revistados e com um deles estava a chave do veículo. No carro, havia apenas uma pequena porção de maconha que os acusados informaram ser pra consumo e que seria o motivo de terem fugido.

Devido aos fatos, o veículo não possuia nenhuma restrição e a remoção foi recusada pelo aplicativo. Portanto, o veículo foi liberado.