Motociclista morre após se envolver em acidente na BR 101, em Itapemirim

Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se envolver em um acidente na madrugada desta quinta-feira (11), na BR 101 Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão envolvendo a moto, um ônibus e um carro. O acidente foi registrado por volta das 03h30, na altura do Km 404, em Itapemirim.

A dinâmica do acidente não foi esclarecida pela PRF.

Leia também: Imagem forte! Vídeo mostra momento do acidente que matou jovem em Cachoeiro

Ainda segundo a PRF, a rodovia precisou ser parcialmente interditada e fluiu com desvio até às 06h10 da manhã.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.