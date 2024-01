Após férias, volta às aulas já tem data marcada em Cachoeiro

De acordo com o calendário do ano letivo de 2024 da rede pública de ensino de Cachoeiro de Itapemirim, as aulas regulares da educação municipal terão início no dia 5 de fevereiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, na educação infantil, as unidades de período integral funcionarão das 7h às 17h30 (creche) e 7h às 16h30 (pré-escola), enquanto as demais terão atendimento aos alunos do turno matutino das 7h às 11h30 e do vespertino das 13h às 17h30.

No ensino fundamental, as atividades no turno matutino serão desenvolvidas das 7h às 11h30, e no vespertino, das 13h às 17h30.

Já nas unidades de ensino fundamental de tempo integral, as aulas voltarão, dois dias depois: 7 de fevereiro e funcionarão de 7h30 e 16h30.

A modalidade de ensino integral é executada nas escolas “Nossa Senhora das Graças”, no bairro Agostinho Simonato; “Dona Maria Santana”, no bairro Basileia; “Prof. Elísio Cortes Imperial”, no bairro Teixeira Leite; “Julieta Deps Tallon”, do bairro Zumbi; “Prof. Athayr Cagnin”, do bairro Abelardo Machado; “Prof. Florisbelo Neves”, do bairro Novo Parque; “Gironda”, no distrito de Gironda; “Thereza Valiatti Sartório”, em Boa Esperança; “Prof. Valdir Freitas”, no Paraíso e “Prof. José Paineiras Filho”, do bairro Costa e Silva.