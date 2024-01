Atenção! Mimoso do Sul emite alerta de inundação

A Prefeitura de Mimoso do Sul emitiu alerta de possíveis deslizamentos e inundação a partir deste sábado (27).

De acordo com a administração municipal, o volume de chuva previsto para a cidade é alto e, portanto, os moradores devem ficar atentos aos riscos que as condições adversas do clima podem causar.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil municipal por meio do (28) 9 9934-7618 (WhatsApp) ou (28) 9 8112-0828.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil Estadual também estão prontos para atender a população em quaisquer situações.