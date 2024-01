VÍDEO |Grave acidente deixa jovem morto em rodovia na cidade de Alegre

Um jovem morreu após um grave acidente entre um carro e um caminhão, nesta sexta-feira (26), na rodovia BR-482, no município de Alegre.

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, a ocorrência foi atendida por policiais do 3º Batalhão. Conforme relato dos militares, que faziam patrulhamento na região, um caminhão, modelo Ford Cargo 816, e um carro de passeio, modelo Fiat Uno, bateram de frente em um dos trechos da rodovia.

LEIA TAMBÉM: Oportunidades: programa prepara alegrenses para o mercado de trabalho

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas o jovem, de 22 anos, que dirigia o carro de passeio, já havia morrido no local do acidente.

A PM ainda informa que a perícia foi acionada e o local isolado para que os Bombeiros realizassem os trabalhos para retirar o corpo das ferragens. Após a remoção e liberação da perícia, o corpo foi removido e encaminhado para o IML de Cachoeiro.

A pista ficou interditada durante o resgate. O motorista do caminhão foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.