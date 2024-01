Atílio Vivácqua: suspeito de tráfico de drogas é preso após denúncia

Um homem, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar após ser localizado em atitude suspeita e com uma quantidade de drogas às margens da Rodovia ES 289, no bairro Saibreira, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo.

Leia também: Ação da PM resulta na apreensão de drogas e dinheiro em Mimoso do Sul

De acordo com a PM, os militares receberam informações de um morador que um homem estaria realizando a venda de drogas no bairro Saibreira, às margens da Rodovia ES 289. “As drogas estão escondidas dentro da casa dele. Ele está vestido com uma bermuda azul e camiseta de cor clara”, detalhou o denunciante.

Diante das informações, os policiais foram até o local, onde avistaram um homem, em atitude suspeita e com as mesmas características passadas pelo morador. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito atravessou a pista e jogou uma sacola de plástico no chão. Os policiais realizaram a abordagem e o suspeito disse que dentro da sacola estava uma tira de maconha.

No entanto, o suspeito disse que não faz uso de drogas e que vende cada unidade por vinte reais, pois está desempregado. Além disso, afirmou ainda que tinha mais drogas escondidas dentro de casa.

Então, os militares foram até a casa e fizeram contato com o pai do suspeito, que autorizou a entrada dos policiais na residência. Lá, foi encontrado dentro de um pote mais seis tiras de maconha, uma balança de precisão e R$ 120,00 em espécie.

Portanto, o suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados para o Departamento de Pesquisas Judicárias (DPJ) de Cachoeiro de Itapemirim, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.