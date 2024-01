Bandes: deputado destaca estímulo para a economia do Sul do ES

O deputado estadual Dr. Bruno Resende (União Brasil) comemorou, nesta quinta-feira (25), o anúncio do Governo do Estado, de disponibilizar R$ 1 bilhão para financiar empresas de todos os portes, nas áreas de serviços, agropecuária, indústria e comércio.

O financiamento faz parte dos recursos anunciados pelo Bandes para este ano e a expectativa é de que o Sul do Estado tenha prioridade nas linhas de crédito.

O deputado é presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico do Sul Capixaba, lançada em dezembro de 2023 na CDL de Cachoeiro de Itapemirim. Na ocasião, o secretário da Fazenda, Benício Costa, participou do lançamento e falou sobre os esforços do governo para equilibrar o desenvolvimento regional.

“Esse anúncio do governo do Estado é mais um passo importante para o desenvolvimento do Sul. Nossa luta é para que o Sul também possa ter um crescimento equiparado ao que vemos no Norte do Espírito Santo”, destacou Dr. Bruno.

Dr. Bruno Resende defende a criação de um grupo de trabalho e um planejamento estratégico específico para impulsionar o desenvolvimento no Sul, região que perdeu competitividade nos últimos anos em relação ao Norte do Estado, especialmente em função dos incentivos da Sudene.