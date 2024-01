Banestes inaugura agência em SP e lança banco digital para servidores públicos

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) realizou, nessa segunda-feira (22), a inauguração de sua primeira agência de varejo fora de seu estado, em São José do Rio Preto, São Paulo. O evento também marcou o lançamento do Bizi, o banco digital do Banestes, que promete revolucionar a experiência financeira dos servidores públicos.



A cerimônia de abertura foi no Mercadão, prédio histórico da cidade e que fica em frente à agência bancária, e contou com a presença do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande; do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo; autoridades locais, representantes do Banestes e membros da comunidade.

“É a primeira agência de varejo que estamos abrindo fora do Espírito Santo, um banco com quase 90 anos no nosso Estado, muito bem gerenciado e que começa a ofertar serviços de forma mais intensa em Rio Preto, que é uma cidade muito importante em São Paulo. Aproveitando o momento da abertura da agência, também lançamos nosso banco digital voltado para os servidores públicos de fora do Espírito Santo”, explicou o governador Renato Casagrande.

O crescimento do Banestes fora do Estado do Espírito Santo é resultado da expertise do banco em oferecer produtos e serviços voltados à modernização da Administração Pública. Em Rio Preto, a instituição financeira venceu o processo licitatório que definiu o agente arrecadador de impostos do município. A partir daí, a parceria entre o banco e a administração municipal ficou mais sólida.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, também destacou a importância da expansão para Rio Preto, enfatizando o compromisso do banco em proporcionar mudanças positivas.

“Desde a nossa primeira visita aqui, enxergamos um grande potencial na cidade que vem a casar com o espírito do Banestes, que é crescermos juntos. Vimos como uma oportunidade de expansão, para montar a primeira agência de varejo fora do estado Espírito Santo e trazer os mesmos serviços e produtos que oferecemos lá. O rio-pretense vai encontrar um atendimento personalizado no Banestes, uma experiência acolhedora diferente de todas as outras agências. O banco dos capixabas agora também é o banco dos rio-pretenses”, ressaltou Amarildo.

Já o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, expressou sua satisfação com a parceria entre o Banestes e a administração municipal. “Essa parceria vai favorecer acima de tudo a população de São José do Rio Preto. As vantagens únicas que o Banestes traz para os rio-pretenses certamente contribuirão para o desenvolvimento econômico e financeiro da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A nova agência, localizada na Rua Jorge Tibiriçá, 3.243, Centro, reflete o padrão de excelência do Banestes, oferecendo um ambiente moderno, funcional e conectado, com acessibilidade total, incluindo sanitários e rampa, garantindo a comodidade de todos os clientes.

Bizi



O evento marcou também o lançamento do Bizi, o banco digital do Banestes, que visa proporcionar uma experiência inovadora. Inicialmente, o Bizi oferecerá o crédito consignado para servidores públicos municipais da ativa ou aposentados, com atendimento especializado e taxas atrativas a partir de 1,19% ao mês.

O diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos do Banestes, Marcos Vinícius Nunes Montes, destacou a expansão do Bizi, agindo como um braço da agência Banestes para venda do consignado. “Queremos que o servidor público melhore a sua vida financeira. Além do crédito, oferecemos orientação financeira gratuita por meio das nossas redes sociais e contato direto com nosso time de especialistas”, enfatizou o diretor.

O Bizi estará disponível para Android e iOS, permitindo que os servidores de órgãos conveniados simulem e contratem o crédito consignado de forma ágil e segura. O aplicativo também oferecerá a captura de biometria facial para garantir a segurança dos usuários.

Sobre o Banestes

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) completou 86 anos de existência em 15 de outubro passado. Controlado pelo Governo do Estado, é um banco múltiplo de sociedade anônima de capital aberto e de economia mista. Possui a maior rede bancária do Espírito Santo. É o único banco presente em todos os 78 municípios capixabas, com 824 pontos de atendimento. Com isso, mais de 1,4 milhão de clientes podem contar com o banco, seja fisicamente ou por meio de aplicativo. Possui três empresas controladas: Banestes Seguros, Banestes DTVM e Banestes Corretora.

O Banestes se destaca no cenário nacional com as melhores condições para crédito imobiliário do País. O crédito consignado também é uma das linhas propulsoras do negócio, com condições bastante competitivas: taxas a partir de 1,19% ao mês.

Nos últimos cinco anos, o número de acionistas do Banestes cresceu mais de 16 vezes. No fim de setembro passado, foram registrados mais de 43 mil acionistas na base. Desse total, 59% está presente no Sudeste, sendo 31% somente no Estado de São Paulo.