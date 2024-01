Batida entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro

Um motociclista foi socorrido por populares após se envolver em uma batida entre um carro e uma moto na avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (23).

A PM informou que a vítima foi socorrida com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES por estar com o licenciamento atrasado.

O estado de saúde do motorista do carro não foi informado.