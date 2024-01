Batida entre dois carros mata duas pessoas na BR 262. Veja fotos

Uma batida entre dois carros mata duas pessoas na BR 262, em Domingos Martins. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no KM 80, da rodovia federal, por volta das 22h.

Uma vítima morreu na hora e a outra chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Outras quatro vítimas foram socorridas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, sendo uma em estado grave.

As equipes da PRF, Bombeiros e Samu foram acionados e estiveram no local. Ainda segundo a PRF, batida entre dois carros na BR 262, um motorista conduzia um carro do modelo Captiva e ao curvar, invadiu a contramão e bateu de frente com o outro carro, um Fox, que vinha no sentido oposto.

No Fox haviam cinco pessoas: o condutor, sua esposa e o filho. Dois passageiros, uma mulher e o marido, que estavam no banco de trás, foram atingidos. A mulher morreu na hora e o marido chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

O motorista da Captiva foi socorrido em estado grave, já os demais envolvidos batida entre dois carros na BR 262com ferimentos leves. A pista no local chegou a ser interditada, mas foi liberada por volta de 01h30 da manhã.

Fotos: PRF