Uma pessoa morre e quatro ficam feridas em acidente entre dois carros

Uma pessoa morreu e quatro ficam feridas em acidente entre dois carros no km 222 da BR 101, no distrito de Pendanga, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta de 15h deste sábado (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Siena morreu no local. A PRF informou ainda que o motorista do Siena tentou uma ultrapassagem, quando bateu de frente com um Volkswagen Polo cinza.

Uma Honda Biz que vinha atrás do Polo não conseguiu desviar, batendo na traseira do veículo. O acidente aconteceu em um local de faixa contínua para os dois sentidos e em uma curva.

O motociclista foi socorrido para o Hospital São Camilo, em Aracruz, com lesões moderadas. No Polo estava uma família de três pessoas, que sofreram ferimentos leves e também foram encaminhadas para a unidade hospitalar para passarem por avaliação médica.

Foto: PRF