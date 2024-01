Bolsas de estudo: Alegre oferece oportunidades para ensino superior

A Prefeitura de Alegre abriu, nesta quarta-feira (17), edital para processo seletivo que oferece bolsas de estudo, parciais e integrais, para cursos de nível técnico e superior.

De acordo com a administração municipal, as bolsas de estudo são para os cursos de Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas, Bacharelado em Psicologia e Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (FAFIA).

LEIA TAMBÉM: Governo do ES inaugura Creas e anuncia novos investimentos em Alegre

As inscrições seguem até o dia 23 e podem ser realizadas de forma presencial na Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) ou pelo site www.alegre.es.gov.br.

Os interessados em mais informações devem entrar em contato por meio do e-mail: [email protected].

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.