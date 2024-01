BR-262: galeria fluvial cede após chuva em Venda Nova

Uma galeria fluvial, localizada Av. Evandi Américo Comarela, lateral da BR-262, cedeu após as fortes chuvas que caíram em Venda Nova do Imigrante, nesta terça-feira (30).

De acordo com a Defesa Civil Municipal, a galeria, que recebe a água do Rio Viçosa, cedeu cerca de 1 metro. O órgão ainda afirma que fez uma ação paliativa para mitigação do risco de inundação com a retirada da terra que estava adicionando peso a estrutura e solicitou apoio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para reconstrução.

LEIA TAMBÉM: Venda Nova: ventos fortes arrancam teto de ginásio e provocam estragos

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o corte de parte da estrutura de metal e aço que está obstruindo a vazão.

Por causa dos serviços na localidade, a pista está parcialmente interditada, nesta quarta-feira (31), mas poderá ser totalmente fechada em algum momento para a manutenção.

Vídeo

Vídeo: Divulgação | Defesa Civil