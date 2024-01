Brasil inicia jornada em busca de terceiro ouro olímpico no futebol

Se o Brasil atravessa uma de suas piores fases no futebol, foi justamente nesse período que a seleção conquistou o inédito ouro olímpico (2016) e, quatro anos mais tarde, o bicampeonato. Agora, a canarinho inicia seu ciclo rumo à terceira medalha dourada. O objetivo poderá ser alcançado? Quem gosta de prever resultados pode utilizar o Vivaposta para dar os seus palpites.

Curiosamente, o período em que o Brasil acumulou suas piores participações em Mundial foi aquele com as melhores performances olímpicas. Além do bicampeonato em 2016 e 2020, a seleção também ficou com a prata em 2012.

Mas, para garantir vaga na Olimpíada de Paris, o Brasil terá de passar pelo Pré-Olímpico da Venezuela, que será disputado de 20 de janeiro a 11 de fevereiro. Apenas duas seleções vão se classificar para o torneio.

Entre os convocados por Ramon Menezes para a disputa do Pré-Olímpico estão nomes como Endrick, John Kennedy e Andrey Santos. A missão não costuma ser fácil, e o Brasil precisará de bastante concentração desde o primeiro jogo se quiser carimbar o passaporte para a Cidade Luz.

Conquista tardia

A conquista do ouro olímpico sempre foi uma espécie de obsessão para o futebol brasileiro. Isso porque apesar de ser o país mais vitorioso na história do esporte, o Brasil até 2016 jamais havia conquistado a sonhada medalha.

Até então, o país ostentava três pratas, em 1984, 1988 e 2012, como seus melhores resultados. E o desejado ouro veio justamente na Olimpíada do Rio de Janeiro, no Maracanã, em uma disputa de pênaltis contra a Alemanha.

Na edição seguinte, em Tóquio, o Brasil conseguiu seu bicampeonato, vencendo a Espanha na prorrogação.

Brasil pode igualar Grã-Bretanha e Hungria

Caso o Brasil vença a Olimpíada em 2024, vai se igualar à Grã-Bretanha e à Hungria, que têm três medalhas de ouro.

A primeira conquistou logo nos primórdios dos Jogos da Era Moderna, em 1900, 1908 e 1912. Já a Hungria venceu a medalha de ouro em 1952, 1964 e 1968.

Com duas conquistas, o Brasil está ao lado de Argentina (2004 e 2008), Uruguai (1924 e 1928) e União Soviética (1956 e 1988).

Mas a seleção brasileira também poderá estabelecer uma nova marca, já que, até hoje, ninguém conquistou a medalha de ouro três vezes consecutivas.

O ciclo olímpico, portanto, começará em breve, e o Brasil tem muito a conquistar. Enquanto a seleção sofre na disputa da Copa do Mundo, ao menos vai obtendo resultados importantes nos Jogos Olímpicos e aumentando sua hegemonia na história do futebol.

Afinal, uma nova medalha de ouro fará da seleção não apenas a mais vitoriosa da história dos Mundiais, mas também das Olimpíadas.