BRK amplia investimento nos sistemas de água e esgoto em Cachoeiro

A BRK, concessionária de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, tem investido em diversas frentes de trabalho para a ampliação e modernização dos sistemas de distribuição de água e esgotamento sanitário na área urbana do município. Em 2023, essas obras foram levadas a 43 ruas, de 21 bairros, distritos e localidades de Cachoeiro de Itapemirim, além da região central da cidade, totalizando mais de 14 quilômetros de redes construídos.

Somente o sistema de esgotamento sanitário teve 8.332,17 metros de novas redes, trechos modernizados e reabilitados. As intervenções representam um avanço no saneamento da cidade, com a coleta de esgoto sendo ampliada e contribuindo para a melhoria da saúde pública.

Já no sistema de abastecimento de água, foram 5.935,26 metros de novas redes e substituições. Essas intervenções melhoram ainda mais a eficiência do serviço em Cachoeiro, mantendo os padrões de qualidade da água tratada e ampliando a oferta dos serviços aos moradores das comunidades.

Para o gerente operacional da BRK em Cachoeiro, Marcos Pontes, o objetivo principal da concessionária é continuar oferecendo um serviço de excelência à população. “O trabalho planejado, contínuo e preventivo realizado pela BRK na expansão e na modernização da infraestrutura dos sistemas, a cada ano, tem garantido melhorias na qualidade de vida e na saúde da população. Como resultado, a BRK ocupa o primeiro lugar no Ranking de Saneamento Básico dos Municípios Capixabas, estudo promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Cachoeiro é o único com nota acima de 8 entre todos os 78 municípios capixabas, nas três edições do ranking (2021, 2022 e 2023)”, afirma Marcos Pontes.

As novas redes de esgoto implantadas são exclusivas para o recebimento do esgoto, sem mistura com a água da chuva. O gerente ressalta que são obras que não ficam visíveis aos olhos quando concluídas, mas que têm papel fundamental para a qualidade dos serviços e proteção ambiental. Já a modernização do sistema de abastecimento de água tem enormes benefícios, como evitar perdas e manter a reserva de um volume maior para abastecimento, que contribui para a segurança hídrica. Cachoeiro de Itapemirim ocupa posição de destaque no cenário estadual e nacional de combate e redução de perdas no sistema de distribuição.

As obras de modernização dos sistemas de distribuição de água e esgotamento sanitário de Cachoeiro de Itapemirim continuam avançando. Para 2024, a concessionária possui um cronograma de obras que irá contemplar diversos bairros do município, sendo que algumas delas já estão em andamento, como no bairro Teixeira Leite e no distrito de Soturno (Estrada Nova).

Confira as principais obras da BRK em 2023:

Bairro Agostinho Simonato

Ruas Edson Zanardi Peixoto, José Reinaldo Rodrigues e Projetada

Serviço: ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário

Extensão: 212 metros

Serviço: ampliação e modernização do sistema de distribuição de água

Extensão: 106 metros

Bairro Basiléia

Avenida José Felix Cheim

Serviço: ampliação e modernização do sistema de distribuição de água

Extensão: 115 metros

Bairro Boa Esperança

Rua Manoel B. Paiva

Serviço: ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário

Extensão: 90 metros

Serviço: ampliação e modernização do sistema de distribuição de água

Extensão: 60 metros

Bairro Central Parque

Rua Projetada 02

Serviço: modernização do sistema de distribuição de água

Extensão: 253 metros

Centro

Ruas Lauro Viana e Izidoro Barbieri

Serviço: modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 104,76 metros

Bairro Coramara

Rua Projetada

Serviço: modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 38 metros

Bairro Coronel Borges

Rua Projetada

Serviço: modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 39,3 metros

Distrito de Córrego dos Monos

Rua Projetada

Serviço: modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 52 metros

Bairro Gilberto Machado

Avenidas Francisco Lacerda de Aguiar e Cristiano Dias Lopes

Serviço: ampliação e modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 239,94 metros

Bairro Gilson Carone

Rua Anísio Figueiredo

Serviço: ampliação do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 239 metros

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 127,5 metros

Bairro IBC

Ruas Clemente Sartório, Eriotildes Albino Damasceno, Avenida Domingos Alcino Dadalto, Ruth Vieira de Almeida e Professor Ávila

Serviço: ampliação e modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 2.062,98 metros

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 20,47 metros

Distrito de Itaoca

Rua Projetada

Serviço: ampliação do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 151 metros

Bairro Marbrasa

Ruas Braz Brunhara, Projetada, Denir Blunck Silveira, Emílio Alves Caetano e Rogério Pereira Lopes

Serviço: ampliação do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 506,72 metros

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 282,85 metros

Bairro Nossa Senhora Aparecida

Ruas Alcebiades Joaquim Francisco e Magnólia da Silva

Serviço: ampliação do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 175 metros

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 25 metros

Bairro Nossa Senhora da Penha

Rua Florentino Rezende

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 172 metros

Bairro Nova Brasília

Ruas João Lesqueves, Etelvina Vivacqua, Manoel Domingos Monteiro, Manoel da Costa Carvalho, Henrique Dutra Nicaio e Avenida José Felix Cheim/Linha Vermelha

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 1.384,52 metros

Distrito de Pacotuba

Rua Projetada

Serviço: ampliação do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 205,44 metros

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 265,6 metros

Distrito de Soturno

Ruas Projetada (Estrada Nova e Canto Feliz), Angelo Bazoni e Rodovia Gumercindo Moura Nunes

Serviço: ampliação e modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 3.794,68 metros

Serviço: ampliação e modernização do sistema de distribuição de água

Extensão: 2.740,31 metros

Bairro Teixeira Leite

Rua Eric Barreira Canholato

Serviço: ampliação do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 295,35 metros

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 300 metros

Bairro Vila Rica

Rua José Três

Serviço: ampliação do sistema de distribuição de água

Extensão: 46 metros

Bairro Zumbi

Ruas Sargento Valdemir Simões e Manoel João Nascimento

Serviço: ampliação e modernização do sistema de coleta de esgoto

Extensão: 116 metros

Serviço: modernização do sistema de distribuição de água

Extensão: 37 metros

A população pode obter mais informações sobre os serviços da BRK em Cachoeiro de Itapemirim pelo telefone gratuito 0800 771 0001. O serviço funciona 24 horas por dia.