Frio no verão? Fevereiro terá chuva acima da média e invernada

O mês de fevereiro é marcado pelo auge do verão no Brasil. No entanto, o fenômeno El Niño continuará com sua influência ao longo do mês no território nacional. Serão registradas chuvas acima da média e invernada em vários estados, incluindo o Espírito Santo.

Segundo a Climatempo, o Espírito Santo terá chuva acima da média na maior parte do estado, com pancadas de chuva típicas de verão, porém mal distribuídas. Há possibilidade de invernada por conta de corredores de umidade.

Leia também: Chuvas e ventos intensos: Instituto renova alertas para cidades do ES

Em São Paulo, a previsão é de chuva entre a média e um pouco acima no norte, sul, centro e leste do estado. No Vale do Paraíba e na Grande SP, há previsão de mais chuva e calor, principalmente fim de tarde e noite. No litoral sul e Baixada Santista, chuva entre a média e um pouco abaixo.

Pelo litoral, o mês de fevereiro será marcado por dias ensolarados. É necessário atenção para o risco de chuvas que poderão ser excessivas no litoral ,principalmente, durante a passagem de frentes frias. No oeste paulista, vale destacar o calor que será mais intenso.

Foto: Climatempo

Já no Rio de Janeiro, a chuva será acima da média no litoral. Mesmo assim, os episódios de chuva serão mal distribuídos e volumosos onde cair. No interior fluminense, chuva entre a média e um pouco acima, principalmente na divisa com Minas Gerais, região de Resende a Campos.

Com relação a temperatura, faz calor um pouco acima da média para o mês, com alguns extremos. Aliás, isso significa que há possibilidade de ocorrer temperaturas acima de 40°C.

Chuva e invernada no Sudeste

Em Minas Gerais, a chuva será acima da média com alguns períodos de invernada. Isso ainda na primeira quinzena do mês no norte, centro e leste, o que inclui a capital Belo Horizonte.

Por causa da possibilidade de formação de corredores de umidade, a chuva pode acontecer de forma volumosa com períodos mais prolongados e persistentes de céu nublado.

Aliás, a chuva poderá ser volumosa mesmo se concentrando em poucos dias. No entanto, na segunda quinzena, a tendência nessas áreas e sem a interferência do corredor de umidade é de dias quentes e secos.

Para o sul de Minas e a Zona da Mata, a tendência é de chuva mais distribuída e acima da média. O que significa pancadas mais regulares, tempo abafado, com risco de temporais isolados. No Triângulo Mineiro, chuva na média – um pouco abaixo e o calorão aumenta.