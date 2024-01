Cachoeirense Thalita Zampirolli usa figurino luxuoso em ensaio na Sapucaí

A cachoeirense Thalita Zampirolli, um dos destaques do Carnaval do Rio de Janeiro, escolheu um figurino luxuoso para o ensaio técnico no fim de semana na Sapucaí.

Com a fantasia de “Anjo do Amor”, a rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel está vestida com uma roupa com 45 mil cristais e que pesa 30kg.

“Para quem pega 240kg na academia isto não é nada. Eu treino e me preparo para isto. Pela Unidos de Padre Miguel tudo é válido. É muito amor, muito entrega. Vocês não podem imaginar como está meu coração hoje”, disse.

Thalita Zampirolli é sempre uma das rainhas mais aguardadas para chegar na Marquês de Sapucaí por usar looks chamativos e com valores de um carro ou até mesmo de um apartamento.

Desta vez, ela usa um body de tule de segunda pele com variados tamanhos e tipos de cristais e pedras em tons de rosa. A asa do anjo tem 1,70 m de altura com 1 metro de largura.