Cachoeiro: morte de idosa por bala perdida segue em investigação

A morte da idosa Maria Quinelato Caldas, de 66 anos, atingida com um tiro de bala perdida durante uma perseguição da Polícia Militar a um suspeito no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27 de novembro de 2023 segue em investigação.

Leia também: “Quero justiça e que ele seja condenado”, diz mãe de jovem morta

De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e as diligências e oitivas relacionadas ao caso estão em andamento.

A DHPP aguarda, também, a conclusão de laudos periciais que serão juntados ao Inquérito Policial (IP). Para que a apuração seja preservada, detalhes não serão repassados.

Relembre como tudo aconteceu

A aposentada Maria Quinelato Caldas, de 66 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo enquanto tentava atravessar uma rua do bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do dia 27 de novembro de 2023.

Na época, populares disseram que no momento do incidente estava acontecendo uma perseguição com troca de tiros entre policiais militares e um suspeito. Ainda segundo populares, os militares estavam atrás de um homem com mandado de prisão em aberto.

Assim que viu os policiais, o homem atirou e fugiu. A PM teria revidado os disparos e iniciou-se então a perseguição. E foi durante a perseguição que a mulher foi atingida. Ela, que era moradora do bairro, caiu no meio da rua perdendo muito sangue. Entretanto, nenhuma dessas informações foi confirmada pela PM.

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência – Samu 192 esteve no local e tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu.