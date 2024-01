Cachoeiro: polícia prende suspeito de tentar estuprar adolescente

A equipe da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim prendeu um homem de 28 anos, suspeito de tentar estuprar uma adolescente de 15 anos. A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Civil (PC), policiais foram até o endereço do suspeito e o encontraram em casa. A equipe realizou buscas, mas nada de ilícito foi encontrado. O homem foi informado sobre o mandado de prisão, não ofereceu resistência e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para os procedimentos de praxe. Em seguida, foi conduzido para o sistema prisional.

“Assim que tomamos conhecimento dos fatos, iniciamos as investigações e identificamos o suspeito. Solicitamos à Justiça os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na residência dele, já que havia a suspeita de que ele tinha uma arma de fogo”, explicou a titular da DPCAI, delegada Edilma Oliveira.

Entenda o caso

No dia 9 de dezembro, uma adolescente de 15 anos sofreu uma tentativa de estupro, na zona rural do município. Ela relatou que estava saindo da casa de uma amiga quando um homem desconhecido passou de carro e apontou uma arma de fogo, obrigando-a a entrar no carro.

Dentro do veículo, ele tentou agarrá-la mediante ameaças. A vítima ficou assustada e disse que o pai estava esperando por ela e, quando o suspeito se afastou, ela conseguiu sair correndo.