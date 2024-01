VÍDEO | Batida entre dois carros deixa pessoas feridas em Anchieta

Uma batida entre dois carros de passeio deixou pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (4), na ES 060, no município de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

No vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra o momento em que o carro Ford Ka, de cor prata, sinaliza para entrar em uma rua à direita, quando um Volkswagem Gol vermelho não consegue parar e bate na lateral do Ford Ka.

A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local, fez a sinalização e auxiliou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na condução das vítimas até o Pronto Atendimento do município. As vítimas tiveram ferimentos leves.

VÍDEO: Guarda Civil Municipal de Anchieta