Cachoeiro Stone Fair será a única feira de negócios do segmento no ES

Na última terça-feira (30), durante a abertura da Vitória Stone Fair 2024, foi confirmado que a feira do setor de rochas ornamentais mudará de nome e será realizada em São Paulo no próximo ano. Com isso, a Cachoeiro Stone Fair volta a ser a única feira de negócios do segmento no Estado.

Segundo o presidente do Sindirochas, Ed Martins, a feira está Cachoeiro está consolidada e é o foco do mercado interno, que está crescente na cidade. Situação diferente do que ocorre em Vitória.

Leia também: Vitória Stone Fair: rota do crédito no setor de rochas pauta programação

“Temos duas situações diferente: Cachoeiro tem uma feira mais consolidada, e Vitória foi atingido por três grandes impactos ao longo dos últimos anos: a paralisação da Polícia Militar, a greve dos caminheiros e a pandemia da Covid-19. Além disso, a falta de infraestrutura colabora com essa mudança. O Governo do Estado sempre apoia o nosso setor, mas temos uma estrutura para a realização do evento na capital deficitária”, explica o empresário.

Ed reforçou ainda que as duas feiras têm propósitos diferentes. “Uma tem o propósito de mercado especificado, voltado para arquiteto, designs e voltada para gerar demandas. No entanto, a de Cachoeiro é uma feira de negócios, com grande número de indústrias de máquinas, fabricantes, e empresários demandados. Olhando para o modelo da feira itinerante que acontece nos Estados Unidos, querendo levar para São Paulo, grande centro comercial e com o público alvo da Vitória Stone Fair”, continua.

Marmocac Brazil

Em São Paulo, a feira receberá o nome de Marmomac Brazil e será realizada em fevereiro de 2025. “Inicialmente, a feira vai começar por São Paulo. Isso está definido. Não sabemos se no ano seguinte onde será realizada. Nosso único compromisso nesse momento é com essa edição do próximo ano, mas podemos levar para qualquer outro estado brasileiro em 2026”, pontua.

A Vitoria Stone Fair de 2024 reúne mais de 250 marcas expositoras e a expectativa é receber mais de 15 mil visitantes até a próxima sexta-feira (2). A feira, que é uma referência em pedra natural das Américas, é também uma vitrine para as últimas tendências e tecnologias do setor, mostra também as principais mudanças do mercado e suas expectativas futuras.

“Esperamos que essa feira possa nos dar um norte do mercado em relação ao ano. Estamos com uma boa expectativa. No entanto, essa é a primeira feira do calendário mundial e ainda não temos números de outros países. Hoje (31), teremos esse olhar mais voltado para o mercado e para termos um norte nos próximos meses”, destaca Ed.

Cachoeiro Stone Fair acontece em agosto

No calendário oficial de eventos do Espírito Santo, a edição 2024 da Cachoeiro Stone Fair acontece em setembro no centro de eventos do município. No entanto, Ed afirma que ainda é necessário melhorar a estrutura para receber a tradicional feira.

“Melhoramos bastante, mas ainda temos muito para melhorar. Temos um novo pavilhão de eventos, mas precisamos fechá-lo, climatizá-lo e sabemos que isso é um processo. Precisamos melhorar nossa estrutura para receber os visitantes da feira. As obras do aeroporto, que já foram autorizadas, não serão concluídas a tempo, mas temos um acordo com o vice-governador, Ricardo Ferraço, para receber operações no período da feira”, garante o presidente do Sindirochas.