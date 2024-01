Vitória Stone Fair: rota do crédito no setor de rochas pauta programação

Maior exportador nacional de rochas ornamentais, o Espírito Santo tem relevância reconhecida no setor e, por isso, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) traz a apresentação “Do Solo ao Sucesso: Trilhando a rota do crédito no mundo das rochas ornamentais”, durante a programação de mais uma edição da Vitória Stone Fair, na sexta-feira (2), às 15h.

A Feira, que é uma das maiores das Américas, começa nesta terça-feira (30) e segue até a sexta-feira (02), no Pavilhão de Carapina, Serra. O banco capixaba conduzirá a apresentação na Arena Stone Summit. Além disso, a instituição também estará presente em todos os dias de evento, com equipe de Negócios a postos para atendimentos aos interessados no seu estande.

De acordo com Ezequiel Nascimento, gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes, o setor é peça imprescindível para a economia capixaba e, por este motivo, o banco é um parceiro histórico da indústria de rochas ornamentais há décadas.

“O Bandes tem papel relevante na história desta indústria e foi articulador para a primeira edição da Stone Fair, há mais de 30 anos. No processo de fortalecimento da cadeia de rochas, o Bandes sempre fomentou o setor, apoiando desde a exploração, e principalmente, o beneficiamento, com a articulação para a criação dos centros tecnológicos em prol da agregação de valor os produtos oriundos da extração mineral”.

Ezequiel, que será o palestrante da apresentação de sexta-feira (2), completa: “Por tudo isso, nos mantemos presentes como um parceiro estratégico na evolução da competitividade da indústria de Mármore e Granito do Espírito Santo, estruturando e oferecendo os melhores produtos e soluções financeiras para o desenvolvimento desse segmento”.

Para cada necessidade de mercado, uma solução do parceiro capixaba



Para atender à demanda de mecanização e modernização constante de equipamentos, o banco de desenvolvimento capixaba conta com as linhas Finame, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para empreendimentos que desejam investir na compra de maquinários com mais tecnologia e potencial de destaque no mercado.

Além disso, a inovação também é fundamental para garantir maior valor agregado e a redução de custos e mitigar impactos. Para este fim, as linhas da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) dispõem de condições especiais para quem busca investir na criação de novos produtos e serviços, bem como na otimização de processos, essenciais para incorporar elementos ideais à realidade da indústria 4.0 no mercado capixaba.

Para a expansão da produção, organização das despesas operacionais e preparação para futuros investimentos, o Bandes oferece repasses do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com crédito de até R$ 5 milhões e carência de 12 meses. Além disso, a linha oferece um bônus de adimplência para empresas lideradas por mulheres.

Serviço:

Apresentação “Do Solo ao Sucesso: Trilhando a rota do crédito no mundo das rochas ornamentais”

Data: 02/02 (sexta-feira)

Horário: 15 horas

Local: Arena Stone Summit

Vitória Stone Fair

Data: de 30/01 (terça-feira) a 02/02 (sexta-feira)

Horário: das 10h às 19h (de terça-feira a quinta-feira), e das 10h às 16h (sexta-feira)

Local: Pavilhão de Carapina, Serra – Espírito Santo

Inscrições: www.vitoriastonefair.com.br