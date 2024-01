Cadela K-9 Alga realiza buscas e apreende drogas em Guaçuí

A Polícia Militar, juntamente com a Cadela K-9 apreenderam na última segunda-feira (22), pedaços de maconha que estavam dentro de um pote de plástico escondido em meio ao matagal na Rua Santa Luzia, no bairro Lagoa, em Guaçuí.

De acordo com a PM, os militares receberam denúncias de que havia comércio de tráfico de drogas na região. No local, os militares fizeram buscas com apoio da Cadela K-9 Alga, que encontrou dois pontos distintos onde as drogas estavam escondidas.

No entanto, foram localizados seis pedaços grandes de maconha, pesando aproximadamente 150 gramas, que estavam acondicionados em um pote plástico.

Todo o material foi apreendido e entregue na delegacia do município. Nenhum suspeito foi detido no momento do fato.