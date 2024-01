Cães da PM do ES impressionam com recorde histórico em operações

O Batalhão de Ações com Cães apresenta recordes históricos no levantamento das operações do ano passado. No decorrer do ano de 2023 foram realizadas pela Polícia Militar diversas ações operacionais por meio da aplicação direta de Cães Farejadores de Armas, drogas e munições, resultando em um significativo aumento nas apreensões e consequentemente nos resultados.

Destaca-se, por exemplo, que já no mês de agosto de 2023 essas ações decorrentes da atuação dos binômios policiais haviam ultrapassado o total de apreensões contabilizadas em todo o ano de 2022, atingindo como resultado final do ano de 2023 um novo marco histórico de apreensões.

As ações com cães na PMES no ano de 2023 obtiveram um excelente resultado, quando comparado com o ano anterior, pontuando o numeral de: 4.661 (+23,6%) munições apreendidas, 197 (+ 87,6%) carregadores, 202 (+ 72,6%) armas de fogo, 294.988 mil (+ 51,2%) unidades de drogas e mais de 625 (+ 125,6%) quilos de drogas apreendidas, tendo êxito também em 1.691 (+ 40,9%) ocorrências.

Além disso, a Unidade exerce ainda uma importante função institucional que é realizar a gestão e o controle técnico das Patrulhas K-9 no âmbito da PMES.

Esse recorde histórico atingido pelo BAC no ano de 2023 destaca a importância do emprego de cães para um sistema policial eficiente de controle da criminalidade, demonstrando o profissionalismo e comprometimento dos militares estaduais envolvidos no treinamento e emprego diário dos cães nas operações policiais, seja por meio da Unidade ou pelas Patrulhas K-9, que ficam sediadas em Unidades operacionais distribuídas em todo o Estado, dando capilaridade às ações com cães e fortalecendo o vínculo institucional.

O resultado registrado reitera o compromisso do BAC com a excelência das operações, com o intuito de servir com maestria à Sociedade Capixaba.