Cafés especiais do Caparaó são destaque em feira com entrada gratuita

Os cafés especiais do Caparaó são destaque no Conexão Caparaó, feira organizada pela Associação de Produtores Rurais de Pedra Menina (Aprupem) em conjunto com a Prefeitura de Dores do Rio Preto e com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES). O evento acontece neste sábado (20) na área de festas em Pedra Menina, com entrada gratuita.

Leia também: Festival de Inverno de Guaçuí volta com atrações imperdíveis em 2024

Foto: Aqui Notícias

Desde ontem o evento está destacando a qualidade e a diversidade dos cafés especiais produzidos na região, enfatizando o papel de Dores do Rio Preto como um centro produtivo. A programação é diversificada, incluindo palestras, oficinas, concurso de qualidade e leilão dos cafés vencedores.

“O Conexão Caparaó é um evento de grande importância para os produtores de cafés especiais do Caparaó com destaque para Pedra Menina. É também uma oportunidade de desenvolvimento para os demais atores da cadeia produtiva da região através de suas palestras, oficinas e do leilão, que é um dos momentos chave desta ação no Caparaó”, reforçou Renato Machado, coordenador da Unidade Regional Caparaó do Sebrae/ES.

Foto: Aqui Notícias

Vários palestrantes renomados estarão à frente de palestras e oficinas, abordando tópicos como a criação de drinks à base de café, técnicas de serviço, estratégias para comercializar cafés especiais, entre outros assuntos relevantes ao setor.

A programação inclui ainda dia de campo com café da manhã coletivo, degustação aberta ao público dos 10 melhores cafés do concurso e atrações musicais.

Confira a programação:

14h – Degustação popular dos 10 melhores cafés do concurso

14h30 – Apresentação de patrocinadores

15h – Prova dos compradores (vagas limitadas)

15h – Palestra: A trajetória do café especial – Felipe Brazza – Café das Amoras – BH/MG

16h30 – Oficina: koar – Um método brasileiro – Valdick Oliveira – Observatório do Café – Natal/RN (vagas limitadas)

16h30 – Apresentação de patrocinadores

17h – Encontro com os jovens produtores da Aprupem – Leonardo Gonçalves – Café ao Leu – RJ/RJ

18h – Voz e violão com Marciano Adalberto

18h30 – Premiação do concurso de fotografia

19h – Leilão dos cafés campeões

20h – Premiação do concurso de qualidade de café

22h – Show ao vivo com Anderson e Rafael

Fonte: Conexão Safra