Campeonato de Beach Soccer em Marataízes; veja os vencedores

O tradicional e disputadíssimo, Campeonato de Beach Soccer da Arena Esportiva de Verão, disputado em Marataízes, terminou na última sexta-feira (26). O evento foi um sucesso, com emocionantes jogos nas finais.

Aliás, a competição que acorreu nas areais de Marataízes, contou com três categorias disputando o título: Sub-12, Sub-15 e Masculino Adulto.

Sobretudo, o time do Capinzal venceu a equipe do Pontal e se sagrou campeão da categoria Sub-12. Na categoria Sub-15, o campeão foi CTM, que venceu a equipe da Barra.

A grande final da categoria Masculino Adulto, teve o emocionante jogo entre Viracopos e Rio Novo Beach Soccer, em confronto com três gols, o Viracopos venceu por 2 a 1. Assim, se sagrando o grande campeão do Campeonato de Beach Soccer em Marataízes.

“Agradecemos a todos que disputaram, foi um campeonato disputado e eletrizante em todos os jogos. Com certeza essa foi mais uma edição que mantém a boa fama da nossa já tradicional Arena Esportiva de Verão”, afirmou o Secretário Municipal de Esportes, Robson Seyr.

Sub-12: Capinzal 3 x 1 Pontal

Sub-15: CTM 2 x 2 Barra (Vitória do CTM nos pênaltis – 3 x 2)

Masculino Adulto: Viracopos 2 x 1 Rio Novo Beach Soccer

