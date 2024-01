Capixaba deixa Governo do ES para assumir cargo no Ministério da Justiça

O secretário estadual de Justiça do Espírito Santo (Sejus), André Garcia, deixará a pasta para assumir o cargo de secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça.

Segundo divulgou o Governo do Estado, nesta quarta-feira (31), ele será substituído pelo atual subsecretário, o agente da Polícia Federal Rafael Pacheco.

“André Garcia será o novo secretário Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça. Seu trabalho na Sejus foi preponderante para a indicação a um posto de tamanha relevância. Parabéns e muito sucesso, Dr. André”, escreveu o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), em sua rede social.

