Carnaval 2024: Grupo Pet promove o 2º Blocão

O Grupo Cachoeiro Pet Friendly não para de inovar e demonstrar todo seu amor e carinhos pelos animaizinhos. Em 2024, traz a 2ª edição do Blocão, o bloco de Carnaval Pet, que agita a orla de Marataízes com um desfile para lá de descontraído de cães e gatos, no sábado de carnaval (10/02), a partir das 17h.

Desta vez, portanto, promete repetir o sucesso da primeira versão quando reunião mais de 200 cães. Teve até desfile de fantasias e premiação para o mais estilosos. A disputa foi acirrada pois a lista contou com 43 “modelos” na passarela.

Para este ano, contudo, a turma de organizadores está preparando uma festa muito bacana. Além do desfile, haverá uma cãominhada, sorteio de brindes e muita brincadeira e interação.

Fique ligado!

O Carnavau do Grupo Cachoeiro Pet Friendly acontece no dia 10 de fevereiro, sábado, a partir das 17h, na Praça Pet, próximo a Rodoviária, em Marataízes. Todos estão convidados!

Aliás, para aqueles que desejam participar do desfile e dos sorteios, a organização pede a doação de 1kg de ração.

“Um dos objetivos do Blocão é arrecadar ração para ajudar uma ONG de nossa cidade em prol da causa pet”, disse Debora Conti, uma das organizadores do evento.

O Grupo

Criado em 2019, o Cachoeiro Pet Friendly é um grupo de amigos que se unem para trocar ideas, experiências e muito amor pelos animais de estimação.

Conta com 138 membros, a maioria tutores de cachorros. Estão sempre mostrando a rotina de seus “filhos” e “filhas” bem como ajudando uns aos outros em tudo que é preciso.

Aliás, o Grupo também promove eventos como o Blocão, o Aurraiá e Aumigo X. Além das celebrações de aniversário dos Pets ao longo do ano. Tudo, portanto, como forma de interação entre tutores e troca de experiência e amizade tanto humano e animal.

“A gente sempre procura ajudar uns aos outros, principalmente quando encontramos cachorros abandonados, tentamos achar um novo lar. Ou quando alguém realiza um resgate de algum animalzinho machucado, a gente se une para ajudar no tratamento. Não podemos descuidar dessa causa pois são seres indefesos e que não querem nada em troca. Só amor mesmo”, observa Breno Moreira, um dos fundadores do Grupo.

*Fotos: Márcia Leal