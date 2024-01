Carnaval 2024: Vitória se prepara para os desfiles das escolas de samba

O Carnaval do Brasil começa em Vitória. Faltam apenas 21 dias para o início dos tradicionais desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, que acontecem de 02 a 04 de fevereiro, no Sambão do Povo.

Grande parte da estrutura que vai receber os desfiles e os foliões já está montada, e outras em processo de finalização. Segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial, Edson Neto, os munícipes e turistas podem esperar um lindo espetáculo.

“Os desfiles das escolas de samba são o maior evento da cidade de Vitória e do estado do Espírito Santo. Estamos desde março de 2023 pensando no carnaval deste ano. De lá para cá, foram momentos de correria e cobranças e isso reflete no que os desfiles de Vitória vêm se tornando, profissional. Nossos voos estão assumindo níveis altos. Eu tenho certeza que o público não vai se decepcionar.” Disse

A Prefeitura de Vitória segue mobilizada para que os dias de festejos aconteçam de forma segura e estruturada, com muita harmonia e organização.

“O carnaval de Vitória tomou uma proporção grande e a Prefeitura vem acompanhando ano após ano esse crescimento. Realizamos um trabalho preciso. Acreditamos que esse fomento é importante não só pelo aspecto cultural e turístico, mas pelo desenvolvimento, pela dignidade das pessoas, são milhares de pessoas nas comunidades que estão envolvidas, isso representa algo para elas que é importante no íntimo e é importante também na economia e na dignidade para essas pessoas. A Prefeitura de Vitória está se preparando para trabalhar em torno desse evento.” pontuou o Secretário da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Marcus Gregório.

São muitos os benefícios da folia: alegria, diversão e união. Mas o que parece ser bom pode melhorar ainda mais para aqueles que atuam “por trás” da folia. Com a expectativa de que o turismo movimente em torno de 12 a 15 mil pessoas, o número de empregos diretos e indiretos pode chegar a 6 mil em toda a cadeia de turismo. “São trabalhos na área de Alimentação, transporte, hospedagem e os próprios ambulantes, temos aí um giro na economia na região metropolitana que realmente faz valer a pena cada centavo investido nesse evento”, ressaltou o Secretário Marcus Gregório.

Desfiles no Carnaval de Vitória

Neste ano, o sambódromo será palco de enredos esplendorosos, que vão contar histórias de artistas renomados à cidades que compõem o estado do Espírito Santo, no decorrer da passagem pela avenida. Surpresas, cores, brilhos e muito samba é o que não vai faltar.

Confira a ordem dos desfiles:

Grupo A (sexta-feira – 2 de fevereiro)

1ª Andaraí – Histórias de vovó contava

2ª Mocidade da Praia – Mangue – A Origem da Vida

3ª Imperatriz do Forte – Nascido em Berço Forte. Para Sempre Um Eterno Aprendiz

4ª Independente de São Torquato – De Salvador Ecoa o Canto da Alegria… É Festa na Capital da Bahia!

5ª Império de Fátima – Benzê. Benditas Benzedeiras

6ª Unidos de Barreiros – Guarapari – O Paraíso É Aqui

7ª Independente de Eucalipto – “Baixo Guandu – Pelo Mar E Nos Trilhos da Economia O Progresso Se Fez”.

Grupo Especial (sábado – 3 de fevereiro)

1ª Novo Império: Espírito Guerreiro Ancestral. Barra de São Francisco: a Sentinela Capixaba”

2ª Unidos de Jucutuquara: “Gassho, Caminhos de Sabedoria”

3ª Independente de Boa Vista: “Viana Divinamente Brasileira”

4ª Mocidade Unida da Glória (MUG): “Massena: Um Olhar em Aquarela

5ª Chegou o Que Faltava: “Bravo! Abram-se as cortinas, o Glória em cena”

6º Unidos da Piedade: “Quilombo Piedade”

7ª Pega no Samba: “Pérolas do Deserto”

Grupo B (domingo – 4 de fevereiro)

1ª Chega Mais – Na Batida Mais Quente: O Ritmo da Vida

2ª Rosas de Ouro -Gente Floresta

3ª Mocidade Serrana – Na Terra do Abacaxi, Toquei Com As Mãos O Carnaval. O Eldorado de Sérgio Vidigal

4ª União Jovem de Itacibá – Maria Ortiz – Uma Heroína Capixaba”.

5ª Tradição Serrana – Toda Forma de Amor Vale A Pena